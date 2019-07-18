Новосибирская сеть парикмахерских намерена приучить барнаульских мужчин к педикюру

Новости 16.07.2019 14:50 253

Новосибирская сеть мужских парикмахерских "Папа Дома" намерена открыть в Барнауле свой первый салон за пределами столицы Сибири, сообщает "Континент Сибирь".

Выйти на рынок соседнего региона сеть планирует по системе франчайзинга. Первым из них станет Барнаул. На официальном сайте "Папа Дома" создана отдельная страница "франчайзинг", на которой говорится: "Открой мужскую парикмахерскую в Барнауле. Проведем за руку от открытия до полной окупаемости".

Основатель сети Янис Кайшев заявил, что первая франшиза в Алтайский край уже продана. Также он уточнил, что площадь барнаульского салона составит 106 квадратных метров. Здесь, как планируется, буду оказываться услуги стрижки, мужского маникюра и педикюра. Также ожидается, что в салоне заработает кофе-бар.

В перспективе "Папа Дома" надеется на открытие в Барнауле до четырех филиалов и учебного центра.

Кроме того, сеть намеревается расширить свое присутствие в регионах Сибири и планирует также открытие в Томске и Красноярске.