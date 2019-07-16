Запутанное ДТП: почему сын известного алтайского политика оказался в колонии

Новости 16.07.2019 13:45 1035

Сын экс-главы Каменского района Алтайского края Дмитрий Найден был осужден за ДТП, в котором погибли два человека и еще несколько получили травмы. В середине января 2018 года Алтайский краевой суд оставил неизменным приговор Новоалтайского городского суда от октября 2017 года. Между тем родственники и адвокат Дмитрия Найдена не согласны с таким вердиктом. По их версии, в тот день за рулем автомобиля, спровоцировавшего массовое ДТП, был вовсе не Дмитрий, а его знакомая Елена Игнатьева.

Само ДТП произошло еще 9 августа 2015 года. Авария случилась в Первомайском районе на трассе М-52, ее участниками стали четыре автомобиля. В результате два человека погибли, еще девять человек пострадали, в том числе двое детей.

Суд согласился с доводами следствия, что за рулем в тот злополучный день находился именно Дмитрий Найден, а не его подруга Елена Игнатьева. В итоге Найден был осужден по ч. 5 ст. 264 УК РФ и приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 3 года. Также его обязали выплатить моральный ущерб (двум пострадавшим — по 800 тысяч рублей, еще одному — 400 тысяч рублей плюс материальный ущерб на 42 тысячи).

По версии следствия, автомобиль BMW-530, за руль которого Найден сел лишь за несколько минут до аварии (до этого иномаркой управляла его подруга), двигаясь со скоростью более 100 км/ч, при совершении обгона столкнулся с ехавшей в попутном направлении "четверкой" — "ВАЗ 21043".

Затем произошло столкновение BMW с двигавшимися по встречной полосе Toyota Platz и Nissan Sunny. Итогом ДТП стало то, что пассажир Nissan и пассажир Toyota скончались на месте происшествия, а водителю автомобиля Nissan и двум пассажирам автомобиля Toyota, включая малолетнего ребенка, был причинен тяжкий вред здоровью. К слову, сам Найден, как и Игнатьева, серьезно в аварии не пострадали, хотя оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

В суде Найден свою вину не признал. Его адвокат указывал на то, что в процессе были использованы недопустимые доказательства – заключения комплексной медико-автотехнической экспертизы, судебной видеофонографической и компьютерно-технической экспертизы, а также заключение эксперта.

В настоящее время Найден-младший продолжает отбывать наказание в колонии-поселении.

Между тем адвокат Евгений Коноваленко указывает на целый ряд нестыковок в данном уголовном деле. По версии защиты, в момент совершения ДТП за рулем находилась Елена Игнатьева, а не Дмитрий Найден, что подтверждается совокупностью доказательств.

Так, согласно протоколу с места ДТП, изначально на медосвидетельствование направили 4 водителей. В данном документе водителем BMW указана Елена Игнатьева. Более того, спустя несколько недель, в заключении по материалам проверки по факту ДТП (датировано 31 августа) в деле вновь как водитель ТС указана Игнатьева.

Однако уже в следующем месяце ситуация кардинально поменялась. Правоохранители посчитали, что управлял ТС Дмитрий Найден. Более того, эти сведения позднее оказались внесены и в справку о ДТП (документ от 9 августа 2015 года). Однако есть одно существенное «но»: номер водительского удостоверения мужчины в этой справке оказался «из будущего». В сентябре 2015 года Найден менял свои права, и в августовской справке об аварии указаны именно они, а не действующие. Как такое могло получиться – загадка. Причем документ – справка с места ДТП - завизирован всеми высшими чинами новоалтайской полиции.

В октябре 2015 года – спустя 2 месяца после ДТП – суд заключил Найдена под стражу.

По словам адвоката Евгения Коноваленко, есть еще ряд неоспоримых доказательств, которые указывают на вину Елены Игнатьевой, которые суд проигнорировал. В частности, показания свидетеля, который видел, как за руль за несколько минут до аварии садилась Игнатьева.

Об этом же говорит заключение независимой экспертизы о характере травм Игнатьевой и Найдена. Повреждения, полученные молодыми людьми, дают основание сделать вывод, что за рулем в ту ночь была все-таки Игнатьева.

К слову, фальсификация материалов уголовного дела позднее была подтверждена краевым следкомом. По результатам проверки еще в мае 2016 года было принято решение о возбуждении уголовного дела по данному факту. Речь идет о ч.2 ст.303 УК РФ. Результатом стало то, что старший следователь следственного отдела ОМВД России по Новоалтайску капитан юстиции Александра Киселева получила дисциплинарное взыскание.

Кроме того, как рассказал «Политсибру» Евгений Коноваленко, в ходе ознакомления с материалами дела ему удалось установить последующие правки в первоначальный протокол и схему с места ДТП. Этот факт был признан правоохранителями, однако не стал поводом для того, чтобы прекратить уголовное преследование Дмитрия Найдена.

Уголовное дело было переквалифицировано с ч.6 ст. 264 УК РФ на ч.5 этой же статьи, то есть исчез признак – «совершение ДТП в состоянии опьянения». Еще один момент, который заставляет сторону защиты сомневаться в объективности проведенного расследования, это замена носителя, на котором содержались материалы дела и видеозапись с камер наблюдения на пути следования автомобиля Найдена и Игнатьевой. Изначально это был диск CD, затем в материалах дела фигурирует уже DVD+R диск.

По версии адвоката Коноваленко, свою роль в данном деле сыграл сожитель Игнатьевой. Именно ему, предположительно, удалось повлиять на то, что обвиняемым стал Дмитрий Найден. По некоторым данным, он оказывал давление на свидетелей, а также на сотрудников правоохранительных органов. После чего Найден из потерпевшего превратился в обвиняемого.

В ближайшее время защитник намерен оспорить вердикт нижестоящих инстанций в Верховном суде. Сам же Дмитрий Найден пока находится в колонии-поселении, отбыв часть срока наказания, за преступление, которого, как считает его окружение, не совершал. В скором времени защита намерена ходатайствовать об УДО. Впрочем, и адвокат, и родственники Найдена заверяют, что в данном случае для них важнее добиться правды и снять все обвинения с Дмитрия.