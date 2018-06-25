Гендиректор ООО "Барнаульский Речной Флот" и капитан-механик ответят в суде за травмы, которые получили пассажиры судна "Барракуда" в Барнауле во время шторма, случившегося вечером 23 июня 2018 года.
Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, обвиняемым инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Согласно данным следствия, 23 июня прошлого года генеральный директор ООО "Барнаульский Речной Флот" из-за неблагоприятных погодных условий получил от диспетчера Барнаульского района водных путей и судоходства запрет на осуществление речных прогулок по реке Обь на судне Барракуда-1. Однако обвиняемый, желая извлечь доход, дал капитану-механику указания об осуществлении перевозки пассажиров по реке Обь.
В итоге капитан на платной основе произвел посадку на баржу-веранду "Барракуды" 72 пассажиров, включая двоих детей в возрасте до шести лет. Во время водной прогулки поднялся штормовой шквалистый ветер, из-за чего судно было отброшено на опору автомобильного моста через Обь, а швартовые тросы, соединяющие судно и баржу-веранду, были разорваны.
В результате баржу с пассажирами начало сносить вниз по течению реки. Позже веранда села на мель. 40 пассажирам были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, одному пассажиру причинены тяжкие телесные повреждения.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.