Госуправление «в цифре» на Алтае решили испытать на Бийске

Новости 16.07.2019 12:30 474

Распоряжение «О цифровом государственном управлении» подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко – документ предусматривает апробацию в регионе конструктора сайтов федеральной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» при создании официальных сайтов.

В распоряжении говорится о том, что до 15 октября текущего года в регионе необходимо провести опытную эксплуатацию функциональных возможностей создания официальных сайтов с применением предварительно настроенных министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готовых шаблонов интернет-ресурсов.

«Умные водоемы»: будут ли алтайские реки оцифрованы? Новости 03.07.2019 13:50 В перспективе, в проекте по цифровизации Обь-Иртышского бассейна примут участие 14 приобских регионов 464

Участниками опытной апробации данного «конструктора» сайтов станут органы местного самоуправления, а также медицинские и общеобразовательные организации.

Любопытно, что тестировать госуправление «в цифре» начнут в первую очередь в Бийске. Из приложения к распоряжению следует, что апробировать «конструктор» сайтов планируется на следующих учреждениях и организациях:

Администрация города Бийска;

Дума города Бийска;

Счетная палата Бийска;

Бийская гимназия №1;

Бийская среднеобразовательная школа №5;

Бийская среднеобразовательная школа №7;

Бийская городская детская больница;

Бийская горбольница №2;

Бийская центральная горбольница.

Также под тестирование системы попали администрации Павловского и Первомайского районов.

Сможет ли Барнаул стать «умным городом» и получать за это деньги? Новости 29.05.2018 2:05 1057

Отметим, что указанное распоряжение было подписано во исполнение федерального проекта «Цифровое государственное управление», являющегося составной частью национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Отдельно следует уточнить, что задачами проекта "Цифровое госуправление" являются: обеспечение в цифровом виде взаимодействия граждан и коммерческих организаций с госорганами и бюджетными учреждениями; оказание государственных услуг без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций; настройка электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений.