Дорога на Затон готова: глава Барнаула начал проверку отремонтированных магистралей

Новости 16.07.2019 16:35 496

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле и его пригороде проводятся работы по ремонту и строительству дорог. Работы на одной из дорог недавно закончили. Во вторник, 16 июля, в приемке обновленной магистрали в районе поселка Затон приняли глава города Сергей Дугин и министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Градоначальник Сергей Дугин рассказал, что в рамках нацпроекта БКАД в краевой столице будет отремонтировано 33 участка дорог, один из которых будет серьезно реконструирован. Речь идет о дороге на улице Попова. Кроме того, полностью с нуля будет построена дорога на улице Солнечная поляна.

«В рамках городской программы по ремонту сельских дорог будет отремонтировано более 20 магистралей в сельских территориях. На эти цели будет направлено порядка 36 млн рублей. Из этих 20 дорог, на сегодняшний день 10 уже сделаны», - заявил мэр города.

Первыми новую дорогу получили жители Затона. По данным экспертизы дорожной лаборатории, обновленная дорога, соединяющая поселок с Барнаулом, соответствует всем необходимым нормативным требованиям. Городские власти планируют уже в следующем году привести в порядок дорожную сеть внутри поселка.

Обновление дороги, соединяющую Затон и Барнаул дорожники выполнили за семь дней.

По словам жительницы поселка Валентины Михайловой, жители очень ждали ремонта и сейчас рады, что ее привели в нормативное состояние.

«Эта дорога соединяет краевой центр с нашим поселком, в котором проживает порядка 2,5 тысяч человек. Большое число жителей пользуются этим маршрутом, также здесь ходит общественный транспорт», - сказала Михайлова.

Жительница поселка добавила, что сейчас в Затоне будут ждать ремонт дорог, запланированный на следующий год. Сейчас там ведется текущий ремонт нескольких участков дорог.

Отметим, что протяженность дороги 2,7 км, а ремонтные работы обошлись в 18 млн рублей. Ремонтом занималась подрядная организация ООО ПСК «Индустрия». Гарантия на произведенные работы составляет пять лет.

Директор ООО ПСК «Индустрия» Вячеслав Багдасарян рассказал, что дорожники постарались в максимально короткие сроки качественно выполнить работы на этой дороге, в том числе по отсыпке и исправлению профиля, который был.

Начальник лаборатории ООО ИПЦ «Стандарт» Роман Личаченко рассказал, что на месте ремонтных дорог постоянно присутствовали представители учреждения.

«На каждом этапе работы производился контроль выполненных работ. Перед началом работы производилась оценка качества применяемых материалов. В процессе строительства контролировалась технология производства. Наш специалист следил за тем, насколько качественно устанавливается подгрунтовка, достаточно ли хорошо уплотняется асфальтобетон, который отбирали и проверяли в нашей лаборатории. По завершению работ производилась оценка ровности специализированной машиной», - объяснил Личаченко.

В этом году в городе завершатся работы, которые сейчас ведутся на 26 объектах. Среди них - 13 объектов в высокой степени готовности, а общий процент выполненных работ составляет 46%. Об этом сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.

«Кроме выполнения работ по ремонту дорог, активно строится автомобильная дорога по улице Солнечная поляна, от улицы Жасминной до Энтузиастов, общей протяженностью 700 метров. Также идет реконструкция дороги по улице Попова, от Власихинской до Трактовой, общей протяженностью 3,2 км. Сейчас там ведется работа по устройству системы ливневой канализации», - рассказал Шеломенцев.

Идею о необходимости дорожного знака на участке новой дороги предложил депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов. По его словам, дорога новая и у водителей может появиться желание сильно разогнаться.

«Понятно, что жители поселка по утрам будут торопиться на работу, но нужно понимать, что на дороге есть опасные, крутые повороты. Необходимо проработать вопрос о наличии знака об ограничении скорости, для того чтобы пользователи дорог были в безопасности», - подчеркнул депутат.

Он также добавил, что на дорогах, где выполняется ремонт в рамках национального проекта, будут установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, обустроены автобусные остановки и пешеходные переходы.

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев выразил надежду, что сохранность и своевременная эксплуатация дорог будет обеспечена на качественном уровне. Он напомнил, что кроме 33 объектов в Барнауле, есть еще порядка 202 дорожных объектов по всему региону.

«Все они будут отремонтированы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы там сегодня также ведутся в полном объеме. Задача сейчас это закончить все к 1 октября. Затем провести проверку с целью оценки качества проведенных работ. Выездная лаборатория также проведет диагностику ровности дорожного полотна», - объяснил Дементьев.

Сергей Дугин дал понять, что перед дорожниками в этом году стоит непростая задача, которая подразумевает не просто выполнение всех положенных работ в установленные сроки, но и согласованные действия с коммунальщиками, которые занимаются беспрецедентным ремонтом коммунальных сетей в городе.

«С учетом того, что сегодня идут масштабные работы по части теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения по всему городу, поэтому нужно все ремонтные работы синхронизировать с теплосетевыми компаниями и закончить все ремонтом дорог. Уверен, что совместными усилиями мы справимся», - резюмировал глава Барнаула.

Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году на ремонтные работы в городе Барнауле было предусмотрено 965,6 млн рублей, что на 6,1% больше, чем в 2018 году (910,3 млн рублей).

Предусмотренная сумма сложилась из выделенных средств федерального, краевого и городского бюджетов, где из федерального было выделено 580 млн рублей, из краевого – 286 млн рублей и 99,6 млн рублей из городского бюджета. Средства последнего были предусмотрены муниципальной программой «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы».