Дачный экстрим: бийчане жалуются на работу садоводческих маршрутов

Новости 16.07.2019 14:15 227

В наукограде садоводы рассказали об острой проблеме с общественным транспортом в пик дачного сезона. Они жалуются, что доехать до своего участка в пригород весьма проблематично. Дело в том, что с 1 июля 2019 года количество рейсов некоторых садоводческих маршрутов сократили, пишет «Бийский рабочий».

Ранее «Бийскгортранс» сократил количество рейсов для автобусов № № 105, 133 и 107. И если у первых двух сокращения коснулись только выходных и праздничных дней, то на последнем – количество рейсов сократили и в будни.

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Как выяснилось, сокращение связано с маленьким пассажиропотоком. На деле это далеко не так. Попасть в автобус, можно только проявив недюжинные бойцовские качества. ПАЗики набиваются до отказа. Садоводы уверены, что ждать следующего не вариант, интервал движения некоторых маршрутов, доходит до двух с половиной часов. В частности, постольку ждут свой автобус № 107 дачники садоводств «Катунь» и «Катунские зори», в которых в целом около одной тысячи участков.

«Раньше, лет десять назад, к нам в садоводство ходили по два автобуса № 107 с интервалом движения около 40 минут. Мы поэтому там сад и купили, смотрели, как ходит транспорт, чтобы можно было спокойно добираться. Потом оставили один автобус, а сейчас и вовсе все сократили»,- рассказала жительница Бийска.

Дачники, не зная как обратить внимание на свои проблемы, написали в горадминистрацию письмо, полное отчаяния:

«Просим вернуть отмененные рейсы, так как пассажиров в автобус садится много, и пожилые люди не в состоянии стоять на ногах весь рейс. Многие из нас пенсионеры. Подавляющее большинство имеют нищенские пенсии, мы не от хорошей жизни работаем на дачных участках. И нас еще администрация города унижает тем, что в автобусы нас набивают, как мусор. Мы просим достойного обращения к нам».

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Ответ будет дан в течение месяца. А к этому времени дачный сезон уже подойдет к концу, возмущены садоводы. На сегодняшний день, в одну сторону ходит пять рейсов маршрута № 107: в 7.40, 10.10, 13.50, 15.40 и 17.40. Рейс в обед на 12 часов и последний рейс на 20 часов теперь сняли.

Впрочем, чувствовать себя «килькой в банке» приходится не только отправляющимся в садоводства «Катунь» и «Катунские зори». Критическая ситуация актуальна и для других садоводческих, да и для районных маршрутов.