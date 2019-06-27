Единороссы на довыборах в Бийскую думу сделают ставку на спортсменку?

Новости 16.07.2019 12:00 340

Бывший депутат от Бийской гордумы Жанна Нечитайло, которая в прошлом созыве представляла «Справедливую Россию», может пойти на довыборы в БГД по округу № 6 от «Единой России». По информации источников «Политсибру», данный вопрос можно считать решенным, официальное выдвижение состоится в ближайшее время.

В Бийскую гордуму Жанна Нечитайло была избрана в 2012 году, входила в состав комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике. В 2017 году при формировании нового состава представительного органа Нечитайло была выдвинута эсерами по одномандатному округу № 4. Победу здесь одержал Руслан Курасов («Единая Россия»), набравший 28,77%. Жанна Нечитайло получила 19,32%, заняв в итоге третье место из пяти представленных кандидатов. Выше ее оказалась еще и коммунистка Лидия Добромилова (22,64%).

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Между тем ранее сообщалось, что ЕР на сентябрьских довыборах-2019 в Бийскую гордуму по округу № 6 может сделать ставку на директора «мусорного» регоператора «Спецобслуживание-Центральное» Алексея Щербатова. Однако, по всей видимости, решение было изменено в последний момент.

К слову, уже известен один потенциальный соперник Жанны Нечитайло на довыборах 8 сентября. Речь идет о представителе ЛДПР Владимире Тырышкине.

Отметим, Жанна Нечитайло известна бийчанам в большей степени как успешная спортсменка. С 1997 года она начала заниматься пла­ванием в ластах. Была при­зером и победителем Кубка и чемпионатов России. Выиграла чемпионат Европы и установила рекорд в эстафетном плавании. В дальнейшем выиграла чемпионат мира.

Любопытно, что на довыборах в Барнаульскую гордуму (пройдут в единый день голосования, 8 сентября) «партия власти» также делает ставку на спортсмена – дзюдоиста Ивана Нифонтова.