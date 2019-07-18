Пять проектов АлтГПУ получили грантовую поддержку от Росмолодёжи

Новости 16.07.2019 12:55 605

В Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодёжь) подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. По результатам рекомендаций экспертной комиссии конкурса поддержано 609 проектов от 255 образовательных организаций.

Федеральное агентство по делам молодёжи поддержало следующие проекты АлтГПУ на общую сумму свыше 7 миллионов рублей:

- «4-ый форум студенческих педагогических отрядов СибФО» (номинация конкурса «Студенческие отряды», руководитель проекта А.Н. Логинов, куратор проекта Ю.В. Алеева, институт психологии и педагогики);

- «Школа подготовки вожатых «Вести за собой!» (номинация конкурса «Социальные лифты», руководитель проекта В.В. Ерохин, куратор проекта Ю.В. Алеева, институт психологии и педагогики);

- «Туризм без границ» (номинация конкурса «Сорт, ЗОЖ, туризм», руководитель проекта Д.В. Ратникова, исторический факультет);

- «Мобильный Дом культуры» (номинация конкурса «Инициативы творческой молодежи», руководитель проекта И.В. Микушина, «Студенческий альянс» АлтГПУ, куратор проекта Е.В. Старкова);

- «Историко-патриотический хакатон «Моя Россия» (номинация конкурса «Патриотическое воспитание», руководитель проекта П.Е. Мананникова, исторический факультет.

Приём заявок на заочный конкурс среди образовательных организаций высшего образования проходил с 14 мая по 14 июня в АИС «Молодежь России». В этом году в конкурсе участвовало 2553 проекта от 381 образовательной организации на общую сумму более 4,2 млрд рублей.