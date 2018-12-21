«Яндекс. Такси» хочет выкупить активы работающей в Барнауле группы компаний «Везет»

16.07.2019 11:40 236

Компания «Яндекс.Такси» сообщила о заключении соглашения о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет», работающей, в частности и в Алтайском крае.

Как информирует «Коммерсант», сделка была одобрена советами директоров глобального «Яндекса» и ГК «Везет». Отмечается, что в рамках реализации перспективного проекта, «Яндект» намерен инвестировать порядка 8 млрд рублей в развитие такси в регионах страны.

При этом около 4 млрд рублей планируется направить на внедрение технологий для обеспечения безопасности поездок.

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Также уточняется, что акционеры ГК «Везет» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси», а также 71,5 млн долларов при выполнении KPI по операционным и другим показателям.

По итогам сделки еще 56,2% акций будет принадлежать «Яндексу», 35% — Uber, около 5,3% — сотрудникам в рамках программы поощрения.

В «Яндексе» уточняют, что речь идет о покупке не самой группы компаний «Везет», а ее активов. То есть потребители услуг все так же смогут продолжить заказывать такси через существующие приложения «Везет» и RuTaxi, а водители и таксопарки перейдут на единую технологическую платформу «Яндекс.Такси».

В данном случае весьма любопытно, что в июне Mail.Ru Group и ГК «Везет» заключили соглашение о конвертируемом займе, согласно которому Mail.ru могла получить долю в группе и наложить вето на отчуждение ее активов.

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В контексте озвученных «Яндексом» планов, в Mail.ru Group заявили, что считают информацию о сделке с «Везет» преждевременной.

«Стороны нового соглашения должны были получить письменное согласие Mail.ru Group… Mail.ru Group пока не приняла данного решения, согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный анонс преждевременным»,— заявили в пресс-службе Mail.ru Group.

Кроме того, сделка также потребует одобрения от Федеральной антимонопольной службы.