Москвич откроет кофейню на месте «барнаульского разлома»?

Новости 16.07.2019 11:20 366

Ажиотаж вокруг строительства нового здания на месте «барнаульского разлома» продолжается. В комитете по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула рассказали «Политсибру», что собственником здания является житель Москвы.

До сих пор администрация краевой столицы требует прекратить строительство здания - «нелегала» на данном участке по адресу: Партизанская, 60.

Что строят на месте «Барнаульского разлома» Новости 10.07.2019 9:55 Чем закончится вторая попытка построить здание на этом участке? 725

Как показывает практика, самострои являются не редкостью в нашем городе. Кто-то возводит их по незнанию законов, а кто-то делает это специально, рассчитывая на то, что ему удастся избежать какого-либо наказания за свои действия, - обратили внимание в комитете по строительству.

В свою очередь, местные риелторы разместили объявление о сдаче помещений в аренду в этом здании. Так, за 132 тысячи рублей в месяц собственник предлагает площадь в 132 кв. м. Как видно по фотографиям, на месте «барнаульского разлома» появится кофейня.

«Сдается торговое помещение в центре города! Витражное остекление, все коммуникации центральные, мощность: 70 кВт. Строительство объекта планируется закончить к концу июля», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее владельцами многострадального участка являлись предприниматели Алексей Аболымов и гражданин Дании Ниель Смит. В далеком 2006-м году двое бизнесменов возвели здесь 7-этажный бизнес-центр. К сожалению, из-за финансовых проблем собственников, а потом и из-за их ссоры, стройка затянулась на годы. В результате объект был распилен на две части и получил название «Барнаульский разлом». На протяжении 10 лет городская «достопримечательность» уродовала главный проспект города.