Минэкономразвития открестилось от массовой гибели пчел

Новости 16.07.2019 10:50 167

В Министерстве экономического развития России (МЭР) отказались признавать свою вину в массовой гибели пчел. Ранее о том, что именно оно виновато в этой ситуации, говорил Россельхознадзор.

Минэкономразвития не согласилось с однобокими выводами Россельхознадзора, предположившего, что массовая гибель пчел в российских регионах связана с бесконтрольным использованием пестицидов, пишет РБК.

Как рассказали в ведомстве, у Россельхознадзора частично изъяли полномочия по контролю и надзору в области использования пестицидов. В МЭР пояснили, что эти полномочия были распределены между несколькими ведомствами, в том числе и самим Россельхознадзором.

Массовая гибель пчел зафиксирована в шести районах Алтайского края Новости 06.07.2019 12:25 Виной всему - обработанные ядохимикатами поля 1858

«Анализ законодательства в указанной сфере показывает, что причина озвученных Россельхознадзором проблем с обращением пестицидов и агрохимикатов, обусловлена не отсутствием у ведомства необходимых контрольно-надзорных полномочий, а отсутствием необходимого урегулирования вопросов применения пестицидов и агрохимикатов», - проинформировали в Минэкономразвития.

В министерстве на данный момент ведут необходимую работу. В частности, в ее рамках ведомство считает необходимыми сбор информации с предприятий, применяющих пестициды, и их передачу пчеловодам.

Напомним, этим летом в нескольких регионах России зафиксировали массовую гибель пчел: Алтайский край, Удмуртия, Марий Эл, Липецкая, Саратовская, Ульяновская, Курская области. В нашем регионе нескольких сотен пчелосемей погибли в семи районах края. В трагедии пчеловоды винят высокотоксичные пестициды, которыми обрабатывают поля. Этот высокотоксичный для пчёл и рыб препарат используют для борьбы с капустной молью.