Работы по ремонту дорог Рубцовска в самом разгаре – на реализацию масштабного проекта выделено более 100 миллионов рублей, сообщили в краевом Минтрансе.
Источник финансирования реализации проекта – региональный и городской бюджеты. По распоряжению губернатора Виктора Томенко, проектом предусмотрен масштабный комплекс работ - восстановление дорожного полотна, обустройство заездов, тротуаров и остановочных павильонов. Подрядчиком выступает Юго-Западное дорожно-строительное управление, которое выполняет мероприятия на пяти улицах.
Министр транспорта Алтайского края ответил на вопросы горожан
В конце прошлой недели специалисты "Алтайавтодора" совместно с главой Рубцовска Дмитрием Фельдманом и подрядчиками оценили ход работ на одном из самых крупных объектов - улице Октябрьской.
По словам замначальника "Алтайавтодора" Олега Лугачева, городская администрация заключила соглашение с учреждением для контроля качества выполняемых мероприятий на всех этапах. Он также добавил, что на данный момент подрядчик соблюдает установленные требования, а в случае возникновения замечаний своевременно их устраняет.
ГИБДД начало административное расследование