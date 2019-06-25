О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Более 100 млн рублей направили на ремонт дорог Рубцовска

272
0

Работы по ремонту дорог Рубцовска в самом разгаре – на реализацию масштабного проекта выделено более 100 миллионов рублей, сообщили в краевом Минтрансе.

Источник финансирования реализации проекта – региональный и городской бюджеты. По распоряжению губернатора Виктора Томенко, проектом предусмотрен масштабный комплекс работ - восстановление дорожного полотна, обустройство заездов, тротуаров и остановочных павильонов. Подрядчиком выступает Юго-Западное дорожно-строительное управление, которое выполняет мероприятия на пяти улицах.

Власти обсудили с местными жителями ремонт дорог в Барнауле

Власти обсудили с местными жителями ремонт дорог в Барнауле

Новости

Министр транспорта Алтайского края ответил на вопросы горожан

780

В конце прошлой недели специалисты "Алтайавтодора" совместно с главой Рубцовска Дмитрием Фельдманом и подрядчиками оценили ход работ на одном из самых крупных объектов - улице Октябрьской.

По словам замначальника "Алтайавтодора" Олега Лугачева, городская администрация заключила соглашение с учреждением для контроля качества выполняемых мероприятий на всех этапах. Он также добавил, что на данный момент подрядчик соблюдает установленные требования, а в случае возникновения замечаний своевременно их устраняет.

ОНФ: ремонт дороги в Бийске грозит обернуться многочисленными авариями

ОНФ: ремонт дороги в Бийске грозит обернуться многочисленными авариями

Новости

ГИБДД начало административное расследование

413

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: 1news.zp.ua