Более 100 млн рублей направили на ремонт дорог Рубцовска

16.07.2019 10:15 272

Работы по ремонту дорог Рубцовска в самом разгаре – на реализацию масштабного проекта выделено более 100 миллионов рублей, сообщили в краевом Минтрансе.

Источник финансирования реализации проекта – региональный и городской бюджеты. По распоряжению губернатора Виктора Томенко, проектом предусмотрен масштабный комплекс работ - восстановление дорожного полотна, обустройство заездов, тротуаров и остановочных павильонов. Подрядчиком выступает Юго-Западное дорожно-строительное управление, которое выполняет мероприятия на пяти улицах.

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В конце прошлой недели специалисты "Алтайавтодора" совместно с главой Рубцовска Дмитрием Фельдманом и подрядчиками оценили ход работ на одном из самых крупных объектов - улице Октябрьской.

По словам замначальника "Алтайавтодора" Олега Лугачева, городская администрация заключила соглашение с учреждением для контроля качества выполняемых мероприятий на всех этапах. Он также добавил, что на данный момент подрядчик соблюдает установленные требования, а в случае возникновения замечаний своевременно их устраняет.