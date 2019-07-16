Бывшая барнаульская «экстремистка» Мария Мотузная вернулась в Россию

Новости 16.07.2019 9:50 1950

Жительница Барнаула Мария Мотузная, главная фигурантка резонансного дела по обвинению в экстремизме, вернулась в Россию. Об этом она сообщила «МБХ медиа».

Ранее Мотузная объясняла, что заграницей в материальном плане у неё всё хорошо, а вот душевное состояние остается подавленным. «Пока планов куда-то отсюда уезжать без необходимости больше нет, буду жить в Питере, обживаться», - сказала она.

Бывшая барнаульская «экстремистка» Мотузная заявила о желании вернуться домой Новости 19.04.2019 10:40 Жительница Барнаула Мария Мотузная — главная фигурантка резонансного дела по обвинению в экстремизме — хочет вернуться в Россию 1000

На вопрос о том, будет ли она работать в сфере правозащиты в России, Мотузная ответить отказалась. «Пока не могу больше ничего сказать, к сожалению. Ни да, ни нет», - добавила она.

Кстати, накануне Мотузная подала в суд иск о компенсации морального вреда за незаконное преследование. Она просила взыскать с Минфина России 1 млн рублей. Ранее уроженка Барнаула сообщала «МБХ медиа», что планирует требовать и компенсации ущерба психическому здоровью.

Бывшая «экстремистка» Мария Мотузная требует с Минфина 1 млн рублей Новости 16.05.2019 18:10 Речь идет о компенсации морального вреда 716

Напомним, Марию Мотузную из-за мемов в «Вконтакте» обвиняли в экстремизме по статье 282 УК РФ и оскорблении чувств верующих по статье 148 УК РФ. Уголовное преследование было прекращено в связи с декриминализацией «экстремистской» статьи. Что касается ст. 148 УК РФ, здесь истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. До этого девушка покинула Россию и переехала в Литву.

Заявление об оскорблении чувств от просмотра изображений на девушку написали две студентки Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Анастасия Битнер и Дарья Исаенко.