Проспект Ленина перекроют на две недели в Барнауле из-за ремонта коллектора

16.07.2019 9:20 451

Движение закроют для всех видов транспорта на двух участках проспекта Ленина в Барнауле в связи с ремонтом канализационного коллектора, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии уточняют, что перекрытие центральной транспортной артерии города будет действовать с 21 июля по 4 августа по нечетной стороне от улицы Димитрова до улицы Чкалова, а также по четной стороне от улицы Партизанской до улицы Чкалова.

Кроме того, будет перекрыт участок улицы Чкалова от здания №62а до здания №64.

На время проведения работ движение автобусов будет организовано по следующим схемам:

маршруты №1, 10, 19, 20, 24, 25, 35, 53, 55, 109, 109оп: …проспект Ленина – улица Партизанская – проспект Комсомольский – улица Димитрова – проспект Ленина (временный остановочный пункт в районе здания по адресу проспект Ленина, 54), далее – по маршрутам, в обратном направлении: …проспект Ленина – улица Димитрова – проспект Комсомольский – улица Партизанская – проспект Ленина, далее – по маршрутам;

маршруты №27, 29, 110, 144: …проспект Ленина – улица Партизанская – проспект Комсомольский – улица Димитрова – проспект Ленина (временный остановочный пункт в районе здания по адресу проспект Ленина, 54), далее – по маршрутам, в обратном направлении: …проспект Ленина – улица Димитрова – проспект Социалистический – улица Партизанская – проспект Ленина, далее – по маршрутам;

маршрут №6: улица Анатолия – проспект Космонавтов – улица Димитрова – проспект Ленина (временный остановочный пункт в районе здания по адресу проспект Ленина, 54), далее – по маршруту, в обратном направлении: …проспект Ленина – улица Димитрова – проспект Социалистический – улица Анатолия – проспект Ленина – улица Никитина, далее – по маршруту;

маршрут №41: …улица Партизанская – проспект Комсомольский – улица Димитрова – проспект Ленина (временный остановочный пункт в районе здания по адресу проспект Ленина, 54), далее – по маршруту, в обратном направлении: проспект Ленина – улица Димитрова – проспект Социалистический – улица Партизанская, далее по маршруту.

Движение троллейбусов будет осуществляться до площади Победы.