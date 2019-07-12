Генплан Барнаула: туманный сценарий с закрытым финалом

Мнения 16.07.2019 7:10 655

15 июля завершились общественные обсуждения нового Генерального плана Барнаула. Правда, назвать их общественными можно разве что с большой натяжкой. За три недели работы экспозиции по проекту стратегического для города документа подано всего несколько десятков замечаний. Почему барнаульцы отнеслись к процедуре обсуждения инертно, думаю, понятно многим: если раньше можно было "вживую" послушать доклад, задать вопросы и в итоге проголосовать "за" или против проекта Генплана, то сейчас процедура неинтересна и формальна. А главное - она позволяет «протащить» документ без лишней шумихи и необходимости его доработки.

Потушить интерес

До марта 2018 года сценарий развития краевой столицы активно обсуждался неравнодушными горожанами. Так, в 2017 году в мэрию поступило порядка 300 замечаний по проекту Генплана города, а в последних публичных слушаниях одномоментно попытались принять участие около двух тысяч барнаульцев. Но диалога между властью и людьми тогда не получилось, и от документа на время решили отказаться. Сейчас администрация города сделала все, чтобы потушить интерес общественности к обсуждению Генплана. Документ представили на обозрение в самый разгар отпусков, да еще в таком виде, что поди разберись - географические карты (без экспертных замечаний и пояснительных записок) весьма условны и непонятны для обычных людей. А чтобы высказать свою позицию, нужно было прийти в одну из восьми районных или поселковых администраций в самый разгар рабочего дня. Как итог - мэрия свою задачу выполнила на отлично: и обсуждения прошли, и замечаний к документу минимум.

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Пиар или забота?

Критиковать проект Генплана Барнаула продолжают общественники и политические партии. Но среди первых, что называется, постоянные эксперты по любому вопросу. А последние, муссируя горячую тему, не только заботятся о будущем города, но и активно пиарятся. Пока «Единая Россия» ожидаемо выражает центристскую позицию, мол, документ готовился 4 долгих года и надо бы его уже принять, «Справедливая Россия» и ЛДПР давят на давно известные болевые точки генплана: зеленые зоны, полигон и направления массовой застройки. В защиту города «жириновцы» хотят провести митинг. Но дальше всех пошли коммунисты: помимо заявлений о намерении протестных акций они обратились в прокуратуру с требованием провести проверку и отменить нынешние общественные обсуждения Генплана. По мнению КПРФ, процедура проходит с грубейшими нарушениями закона, а сам проект выглядит сырым и недоработанным.

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Основные раздражители

О том, что проект генплана содержит большое количество недостатков как по составу, так и по содержанию, заявляют давно и многие. При этом бесконечные доработки градостроительной концепции ясности ей не добавили: многие вопросы, по-прежнему, остаются без ответа. К примеру, основной раздражитель населения - мусорная тема, на которой проект погорел в прошлый раз, - так и не устранен. Чиновники лишь заверяют, что полигон ТКО вынесли за пределы краевого центра, но не сообщают, на какую из территорий барнаульской агломерации. Есть подвох и с озеленением города. По мнению властей, зеленых зон в столице края достаточно: 29 кв. м на человека вместо допустимых 10-ти. Но выясняется, что в территорию озеленения включили лес рядом с городом и пойму правого берега Оби. Выходит: на бумаге нормативы соблюдены, а в реальности, особенно в новых районах, сплошные "каменные джунгли".

Некуда расти

Алтайские застройщики давно говорят о том, что у Барнаула не осталось больше площадок для комплексного освоения. И новый генплан ситуацию кардинально не меняет. Направление на аэропорт теперь закрыто: часть земель там хотят перевести в статус сельхозназначения. Болотистый правый берег Оби строители считают неоправданно затратным. А застройка кварталов вдоль Павловского тракта и Потока не закроет всех потребностей в новом жилье. Особого земельного задела нет и для развития промышленности. Выходит, предлагаемый генеральный план не способен создать социальную инфраструктуру Барнаула, то есть не обеспечивает его устойчивого развития. Но документ без четких целей и планов Барнаульская дума рассмотрит уже до конца лета.

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Закрытый финал

Несмотря на всю туманность, сценарий по развитию города на финишной прямой. И если прокуратура не отменит итоги общественных слушаний, вероятность, что генплан примут, а точнее «протащат», не вызывает сомнений - превалирующая часть депутатов в Барнаульской думе от «Единой России». Конечно, город должен меняться. Но нужно четко понимать, как и какие для этого необходимы управленческие решения. Нужны инструменты, методики, алгоритмы ответа на простые вопросы: сколько жилья и дорог строить, где разместить полигон ТКО, сколько еще высадить деревьев? Конкретные ответы на вопросы нужны в том числе и для того, чтобы проект, неспособный улучшить жизнь горожан, хотя бы ее не ухудшал.

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Семен Макаров