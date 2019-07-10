Mazda намерена сменить официального дилера в Алтайском крае

Новости 16.07.2019 7:40 332

Согласно данным «Автостат.Инфо» по итогам 2018 года в Алтайском крае было поставлено на учет 147 новых автомобилей Mazda. За этот же период в Кемеровской области было зарегистрировано 464, в Иркутской области - 401, в Томской области - 202 новых автомобиля Mazda.

Ранее возглавляемая учредителями Александром Частухиным и московским бизнесменом Сергеем Успенским группа компаний «Реал-Моторс» являлась официальным дилером Mazda. В портфеле также есть бренды Subaru и KIA. Это позволяло ей входить в ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири.

Согласно сайту Mazda в России, Барнаул является единственным городом страны, где марка в настоящий момент проводит тендер. Сбор заявок от потенциальных соискателей на статус официального дилера марки проводился до 1 июля.

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Как пояснил «Континенту Сибирь» источник в российском представительстве Mazda, в этом году у марки истекает срок действия дилерского договора с «Реал-Моторс», и ожидать его продления не стоит.

Генеральный директор ГК «Реал-Моторс» Александра Частухина подтвердил, что на данный момент 5-летний контракт с японской маркой истекает в этом году.

По его словам, Mazda требует от своих дилеров привести свои площадки в соответствие новым корпоративным стандартам, предусматривающим позиционирование бренда в более высоком ценовом сегменте с новыми значительными инвестициями.

В частности, новые стандарты подразумевают наличие отдельного шоу-рума в новой концепции, отдельной команды исключительно на бренд Mazda, а также изменение оформления фасадов дилерского центра, новую плитку, новую мебель, новые потолки, освещение, оригинальное зонирование в торговом зале, наличие разгонной полосы и не только. Инвестиции в соответствие новым стандартам Александр Частухин оценивает в 20 млн рублей.

«Для того, чтобы окупить такие вложения, по его словам нужно продавать ежемесячно хотя бы 25 автомобилей Mazda. Но реально квота на нас с учетом ограничений производственных мощностей во Владивостоке составляет 12-15 автомобилей, и мы со своей стороны не можем на это воздействовать», - пояснил Александр Частухин.

Говоря о новом официальном дилере Mazda в Алтайском крае, то в настоящее время конкурс еще проходит. Поговаривают, одним из претендентов является «АлтайАвтоЦентр», официальный дилер Ford в Барнауле.