Минтруд не устроила формулировка «дополнительный выходной»

Новости 16.07.2019 8:15 221

Министерство труда выразило недовольство формулировкой «дополнительный выходной», которую накануне использовали ряд СМИ, сообщив о том, что россиянам дадут право ежегодного медицинского обследования.

«Формулировка "дополнительный выходной", используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной", — передает "Интерфакс" слова пресс-службы Минтруда.

Однако, по данным ведомства, такой законопроект действительно разрабатывается.

Напомним, что граждане до 40 лет имеют право раз в три года взять оплачиваемый выходной с сохранением должности для прохождения диспансеризации. Также такое право имеют люди предпенсионного возраста. Для них предусмотрено ежегодное прохождение диспансеризации.

Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о всероссийской диспансеризации, в рамках которой обследование должны пройти 62 млн россиян. Особое внимание планируется уделить выявлению онкологии на ранних стадиях и проблемам с сердцем.