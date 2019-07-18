Алтайские специалисты объяснили, чем опасны консервы

Новости 16.07.2019 8:45 196

Это наиболее опасный пищевой токсикоз. Представляет сравнительно редкое, но очень тяжелое заболевание, остро протекающее у людей в виде пищевой, а у животных - кормовой интоксикации.

Ботулизм у человека вызывается поступлением в организм с пищей нейротоксина, семь видов которого (обозначаемых буквами от Л до G) могут быть выделены на основе антигенного анализа. Традиционно пищевое отравление вызывалось видами А и В. В настоящее время общепризнано, что типы Е и F после попадания в организм образованного ранее токсина могут также вызывать заболевание. Болезнетворные штаммы могут быть разделены на две основные группы. Во-первых, типы А и некоторые штаммы В и являются протеолитическими и поэтому зачастую, если происходит значительный их рост, вызывают гниение продуктов. Во-вторых, вид Е и другие штаммы видов В и F, являются непротеолитическими, и поэтому последствия их роста в пищевых продуктах будут менее явными.

Опасность отравления представляют мясные и мясо-растительные консервы, когда сырье для их производства оказывается загрязненным землей и содержимым кишечника, а также была нарушена технология их изготовления. Из различных консервов особенно опасны закатанные в банки грибы, при обработке которых не всегда удается отмыть их от частиц земли. Регистрируются случаи отравления при употреблении некачественной соленой рыбы, особенно из семейства осетровых и лососевых, а также недостаточно свежих рыбных продуктов (балык и др.) и ветчинно-штучных изделий (окорок, корейка,грудинка).

Факторами, способствующими токсинообразованию, являются недостаточная тепловая обработка продуктов и хранение их при высоких температурах. Наиболее часто ботулизм у людей является следствием употребления в пищу консервированных продуктов, приготовленных в домашних условиях при несоблюдении санитарных требований и температурных режимов.

Обращаем Ваше внимание, что микробиологическое исследований пищевых продуктов можно провести в федеральном государственном бюджетном учреждении «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория».