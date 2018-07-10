Власти обсуждают введение дополнительного выходного для россиян

Новости 15.07.2019 19:20 348

Возможность дополнительного оплачиваемого выходного для ежегодного прохождения диспансеризации готовят для россиян. Об этом сообщает «РГ».

В рамках распоряжения Минтруда России предлагается ввести возможность уйти на выходной для диспансеризации граждане до 40 лет. Сейчас таким правом наделены лица старше 40 лет.

Ранее, председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019-2020 годах Всероссийской диспансеризации, которую, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, должны пройти 62 млн россиян. В 2018 году ее прошли 21 млн человек.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, хорошим вариантом было бы предусмотреть и два-три дня на прохождения диспансеризации, как это сейчас сделано для пенсионеров и предпенсионеров. Он заметил, что если речь идет не о формальном подходе, а о реальной проверке здоровья с прохождением всех анализов, нужно выделять больше времени.

Кроме того, эксперт уточнил, что после диспансеризации человеку всегда выдается справка, которая может служить гарантией, что человек не использовал выходной день не по назначению.