«Шукшинские дни на Алтае»: фестиваль соберет рекордное количество гостей

Новости 15.07.2019 18:10 308

Около недели осталось до масштабного мероприятия «Шукшинские дни на Алтае», которое пройдет с 23 по 27 июля. Традиционный кинофестиваль проведут в формате показа фильмов полного и короткого метра. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Церемония открытия состоится 23 июля в 19.00 на площадке у краевого театра драмы, на красной дорожке будут торжественно встречать гостей фестиваля.

Впервые в этом году в кинотеатре «Мир» покажут фильм-открытие Шукшинского кинофестиваля - ленту Алексея Петрухина «Последнее испытание».

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«Обращаю внимание на небольшое отличие, которое заключается в том, что фильм – открытие будет показан не на площадке театра драмы, а в кинотеатре «Мир». Не все люди, которые приходят на официальную церемонию, хотят остаться на просмотр», - заметила Безрукова.

Три площадки будут работать в Барнауле – кинотеатры «Мир», «Пионер» и «Премьера». Всего будет показано 10 фильмов полного метра. Показы будут осуществляться бесплатно. Билеты можно взять в кинотеатрах, начиная с 17 июля. Будет действовать ограничение – на две персоны в одни руки.

Кроме того, в программе будут показаны на открытой площадке 16 фильмов короткого метра. В прошлом году они были представлены в парке Алексея Смертина, в этом году они будут показаны на площадке возле театра драмы. Там будет установлен экран, который будет работать три дня. В первый вечер на нем будет показана прямая трансляция церемонии открытия.

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Кинопоказы будут осуществляться и в других населенных пунктах Алтайского края. Каждый фильм будет представлен известными гостями. В этом году на фестиваль приедут популярные актеры и режиссеры. Безрукова отметила, что всего на фестиваль посетят около 50 почетных гостей.

Так, в рамках празднований в регион со спектаклем «Калина красная» приедет Московский театр фольклора «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной, который станет «изюминкой» фестиваля. В спектакле задействованы Андрей Мерзликин, Мария Шукшина, Сергей Никоненко, Елена Сафонова и другие.

«Делать прогноз на количество людей, которые посетят кинофестиваль, пока рано. После мероприятия мы обобщим данные и на следующий день представим в прессу. Подсчет мы ведем с помощью органов общественного порядка, а также по количеству посадочных мест. Вероятно, гостей будет больше, чем в прошлом году. Напомним, в текущем году в Алтайском крае будет праздноваться 90-летний юбилей Василия Шукшина. Программа будет насыщенная», - резюмировала Безрукова.