В Барнауле еще раз отключат горячую воду: где и почему

Новости 15.07.2019 18:45 402

Энергетики предупреждают барнаульцев о дополнительных ограничениях подачи горячей воды – отключения продлятся от одного до 14 дней, сообщили в алтайском филиале "Сибирской генерирующей компании".

В СГК подчеркивают, что специалисты стараются минимизировать неудобства для горожан, но добавляют, без отключения горячей воды в некоторых случаях не обойтись.

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В рамках продолжающихся ремонтных работ по реконструкции теплосетей, под временное отключение горячей воды попадают:

С 10:00 17 июля до 09:00 18 июля — 48 многоквартирных домов, школа и частный сектор частично в Индустриальном, Ленинском и Железнодорожном районах;

С 10:00 18 июля до 09:00 19 июля — 15 многоквартирных домов, школа и детский сад в микрорайоне Дружный;

С 10:00 22 июля до 09:00 23 июля — 19 многоквартирных домов, детский сад, две больницы и пожарная часть по улицам Малахова, Георгия Исакова, Гущина и Юрина;

С 11 по 18 июля включительно — 55 многоквартирных домов микрорайона ВРЗ;

С 08:00 9 июля до 23:00 22 июля — 26 многоквартирных домов и две школы по улице Малахова и Павловский тракт;

С 16 июля по 30 июля включительно — шесть многоквартирных домов и спортивная школа по улице Георгия Исакова.

С 11 по 1 августа — детский сад по улице Сизова, 22.

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Кроме того, из-за обнаруженных повреждений на магистральных тепловых сетях, на время их устранения, одни сутки, под ограничение попадают жители Железнодорожного района:

С 09:00 15 июля до 09:00 16 июля — 56 многоквартирных домов, три детских сада и две школы;

С 09:00 16 июля до 09:00 17 июля — 130 многоквартирных домов, семь детских садов, две школы и 89 домов частного сектора.

Список всех объектов, где будет ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения — отмечен на данной карте.