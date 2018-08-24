В Барнауле не нашлось желающих обеспечить «полицейский» вуз крышей

Новости 15.07.2019 17:05 473

Подрядчика, готового провести капитальный ремонт крыши здания БЮИ, не удалось определить в Барнауле, следует из информации, опубликованной на сайте Госзакупок.

Заказчиком закупки выступил Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел. Сама закупка именует так: Капитальный ремонт крыши здания (литер Ш). Начальная цена контракта превышает 9,2 миллиона рублей.

Что касается места выполнения работ, то в документации значится следующая локация - Барнаул, улица Чкалова, 49, БЮИ МВД России.

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Профинансировать работы планировалось из федерального бюджета. Обращает на себя внимание тот факт, что сроки оказания услуги оговорены так - в течение 2021 года, но не позднее 31 августа 2021 года.

Что касается вида работ, то речь идет о разборке и смене деревянных конструкций кровли, монтаже деревянных и металлических конструкций, огнезащитной обработке деревянных конструкций и устройстве водосточной системы.

В итоге же пока заказчик не нашел поставщика услуг. На сайте Госзакупок отмечается, что по окончании срока подачи заявок от потенциальных подрядчиков на данный вид работ не было подано ни одной заявки.

Такая же судьба постигла еще одну закупку БЮИ по капитальному ремонту центральной лестничной клетки здания с начальной ценой контракта более 1,7 миллиона рублей.