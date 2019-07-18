Алтайский краевой СПИД центр провел семинары в детских лагерях

Новости 15.07.2019 17:35 249

Завершилась работа по профилактике ВИЧ-инфекции в летних оздоровительных лагерях. Об этом сообщили представители Алтайского краевого центра СПИД. В рамках профилактики распространения ВИЧ-инфекций, в очередной раз в летний период производятся просветительские работы в летних оздоровительных лагерях города Барнаула, в Первомайском и Калманском районах.

Дни профилактики организованы комитетом по образованию города Барнаула в июне и июле 2019 года. В этот период осуществлялись выезды в лагеря специалистов разного уровня направленности, среди которых были медики, психологи, библиотекари и другие специалисты.

Шесть обучающих семинаров для подростков провели специалисты Алтайского краевого центра СПИД. В рамках беседы с подростками, обсуждались различные аспекты ВИЧ-инфекции: эпидситуация по ВИЧ-инфекции, опасные и безопасные ситуации риска заражения ВИЧ, меры защиты. В подростковом возрасте сложно осознать личный риск заражения ВИЧ, поэтому в ходе семинаров проводись ролевые игры, демонстрировались тематические фильмы, направленные на осознания этой проблемы и мер профилактики.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел: 33-46-99.