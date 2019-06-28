Жители Тальменки нашли в реке урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны

Новости 15.07.2019 16:10 229

Урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны обнаружил на дне реки Чумыш житель алтайского поселка Тальменка, сообщает "Тальменская жизнь".

Находка была сделана в минувшую субботу, 13 июля. По словам Максима Ярового, который и обнаружил урну, он отдыхал на берегу.

"Купались. Когда нырнул в очередной раз, почувствовал, что задел руками какой-то странный предмет, явно искусственного происхождния. Дернул на себя, предмет поддался и я вытащил его из воды. Уже на берегу стало ясно, что это за находка", - отмечает мужчина.

Согласно данным на табличке, прах принадлежит Евгению Федоровичу Доильницыну, который родился 23 января 1918 года. Он скончался в ноябре 2018-го на 101 году жизни.

Очевидцы уточняют, что крышка урны была сломана и внутрь попала вода, однако сам прах не размыло. Нашедшие урну местные жители обратились в разные службы.

"Сначала возникло ощущение, что от нас просто отмахиваются, в дежурной части стали говорить, что такими вопросами не занимаются. Но потом все-таки приехала машина "дежурки", и урну забрали", - рассказывает очевидица произошедшего Юлия.

По имеющейся информации, Евгений Доильницын родился в деревне Сорокино Алтайского края. В 1933 году его отца перевели в Западно-Сибирский край, после чего вся семья переехала в Новосибирск. С декабря 1940 года Евгений был рядовым учебной роты (город Броды, Киевский военный округ). С начала войны о служил рядовым, был командирм орудия. Затем стал сержантом, помощником командира взвода 37-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона малокалиберной зенитной артиллерии 37 танковой дивизии (Юго-Западный фронт). В июле 1941 года получил первое ранение. С сентября 1941 г. – помощник командира взвода 317-го зенитного артиллерийского полка (Юго-Западный, Воронежский фронты); далее продолжил службу в 86-м гвардейском отдельном артиллерийском противотанковом истребительном дивизионе при третьей гвардейской танковой армии, участвовал в боях за освобождение Киева.

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В декабре 1943 года Евгений Доильницын получил тяжелое ранение, лечился в военном госпитале в Тамбовской области). С апреля 1944 года получил звание лейтенанта, служил командиром взвода управления дивизиона 111-й зенитной артиллерийской бригады; был помощником командира батареи радарной установки (Ленинградский фронт).

С апреля 1945 год по август 1946 года Доильницын был помощником командира батареи радарной установки на Дальневосточном фронте, а в сентябре 1946 года Евгений Федорович уволен в запас в звании гвардии лейтенанта. После этого он был руководителем термобригады завода №325; в 1947–1949 годы работал в химико-металлургическом институте ЗСФАН СССР; с 1948 по 1952 год учился во Всесоюзном заочном политехническом институте, в 1952–1958 годы – старший лаборант, младший научный сотрудник ЗСФАН СССР.

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С 1958 года – младший, старший научный сотрудник Института, заведующий лабораторией; кандидат технических наук. С 1991 года на пенсии.

Имеет награды: ордена Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медали "За оборону Киева", "За победу над Германией", "За победу над Японией", "Ветеран труда".