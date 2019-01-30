Здание на улице Малахова, где располагается банк ВТБ, оцепила полиция в Барнауле днем в понедельник, 15 июля.
Как сообщил "Политсибру" источник из силовых структур края, причиной прибытия полиции стало поступившее сообщение о минировании. В этой связи из здания вывели посетителей и персонал.
По словам собеседника, обследование здания кинологами показало, что сообщение о минировании оказалось ложным.
Ранее «Политсибру» сообщал, что более 20 школ города и администрация получили сообщения по электронной почте
Напомним, что с начала текущего года в Барнауле и других городах Алтайского края неоднократно фиксировались ложные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в офисных зданиях, торговых центрах и социальных объектах.