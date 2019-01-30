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Здание банка оцепили в Барнауле из-за сообщения о минировании

Новости
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Здание на улице Малахова, где располагается банк ВТБ, оцепила полиция в Барнауле днем в понедельник, 15 июля.

Как сообщил "Политсибру" источник из силовых структур края, причиной прибытия полиции стало поступившее сообщение о минировании. В этой связи из здания вывели посетителей и персонал. 

По словам собеседника, обследование здания кинологами показало, что сообщение о минировании оказалось ложным.  

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Напомним, что с начала текущего года в Барнауле и других городах Алтайского края неоднократно фиксировались ложные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в офисных зданиях, торговых центрах и социальных объектах. 

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com/barneos22