Здание банка оцепили в Барнауле из-за сообщения о минировании

Новости 15.07.2019 15:02 349

Здание на улице Малахова, где располагается банк ВТБ, оцепила полиция в Барнауле днем в понедельник, 15 июля.

Как сообщил "Политсибру" источник из силовых структур края, причиной прибытия полиции стало поступившее сообщение о минировании. В этой связи из здания вывели посетителей и персонал.

По словам собеседника, обследование здания кинологами показало, что сообщение о минировании оказалось ложным.

Барнаульская прокуратура возбудила уголовное дело из-за ложных сообщений о минировании Новости 30.01.2019 12:10 Ранее «Политсибру» сообщал, что более 20 школ города и администрация получили сообщения по электронной почте 1184

Напомним, что с начала текущего года в Барнауле и других городах Алтайского края неоднократно фиксировались ложные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в офисных зданиях, торговых центрах и социальных объектах.