Виктор Томенко объяснил, как можно помочь пчеловодам Алтайского края

Новости 15.07.2019 15:35 632

Глава Алтайского края Виктор Томенко, во время оперативного совещания дал поручение региональным министерству сельского хозяйства и министерству финансов организовать работу по оценке ущерба, к которому привела массовая гибель пчел на пасеках края. Кроме губернатор сообщил о необходимости оказания помощи пасечникам. Об этом сообщает официальный сайт краевого правительства.

Глава региона дал понять министрам, что пчеловоды пострадали и со стороны властей им необходимо помочь. Он добавил, что для начала нужно объективно оценить уровень потерь.

«Посмотрите по источникам, которые есть в нашей госпрограмме, может быть, есть возможность что-то куда-то перенаправить. Может быть, есть резервные средства. Надо разобраться. У пострадавших должно быть ощущение, что есть справедливый подход и есть плечо государственной власти, которая в тяжелых случаях поможет», - отметил Виктор Томенко.

Напомним, что сейчас проводится комиссионное обследование пострадавших пчелохозяйств.