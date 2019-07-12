Вместо чертова колеса на площади Сахарова появится многоэтажка?

Новости 15.07.2019 14:45 371

В проекте генерального плана развития города могут зарезервировать землю под жилье в парке «Барнаульская крепость». Дело в том, что территория, на которой он находится, стала общественно-деловой зоной. Это означает, что на месте парка могут начать строительство новостройки, пишет «КП-Барнаул».

Только бизнес

Напомним, в 2017 году четыре тысячи квадратных метров из городской собственности перешли во владения развлекательно-игрового комплекса «Барнаульская крепость». Купить городские земли было непросто, пришлось доказывать свое право на покупку через арбитражный суд. После всех разбирательств землю продали за 9,1 млн рублей по кадастровой стоимости.

Среди учредителей оказались сын погибшего алтайского бизнесмена Анатолия Банных Максим, и его партнеры Олег Коршунов, Андрей Козлов, Елена Клюшникова, Андрей Голяшкин и Евгений Федотов.

Представители городской администрации на открытом обсуждении Генплана утверждали, что проекта по застройке парка отдыха еще нет. Однако это не значит, что он не может внезапно появиться после принятия главного градостроительного документа.

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Амбициозный проект

Эта территория по документам должна эксплуатироваться для развлечений и расположения аттракционов. Значит, в ближайшее время она не может быть застроена, нужно время, чтобы перевести ее в частную собственность. Только тогда она, как соседний известный участок «сахаровской горы» может быть использована под застройку многоквартирного дома (9 и более этажей).

Даже если это частная территория, то владелец не может построить там что угодно. Нужно согласовать с администрацией города, ведь участок соседствует с театром, дворцом спорта, поэтому там должно быть какое-то общественно-важное строение. Нельзя допустить появление торгового центра или жилого дома, на аквапарк тоже не хватит территории. Лучшим вариантом было бы построить бизнес-центр с несколькими первыми этажами для гримерок, раздевалок, чтобы и дальше проводить концерты на Сахарова, - поделился архитектор Александр Деринг.

Как рассказал источник «Комсомольской правды», гору на площади Сахарова также выкупили бизнесмены. Это произошло много лет назад – тогда были приобретены водохранилища, которые расположены под возвышенностью, и длительное время территория не застраивалась. Теперь, когда в распоряжении предпринимателей оказалось больше гектара земли в центре Барнаула, там может быть построено здание с широкой инфраструктурой. В таком случае колесо обозрения, как и всю зону отдыха, скорее всего, перенесут на территорию Нагорного парка. Опять-таки, для этого нужно дождаться целого перечня решений, на что должны уйти годы.