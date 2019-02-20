Более 70 млн рублей выделят Алтайскому краю на реабилитацию инвалидов

15.07.2019 13:40 228

Более 70 миллионов рублей будет выделено в Алтайском крае на реабилитацию инвалидов – речь об этом шла на заседании профильного координационного совета, сообщает "ТОЛК".

В настоящее время в регионе проживает 184 тысячи человек с инвалидностью, многие из которых работают, ведут активный образ жизни, но сталкиваются с проблемами обеспечения доступной среды и социализации.

Как заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, для решения проблем почти 8% населения региона, которые имеют ограниченные возможности, необходим комплексный подход.

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"Мы должны обеспечить включенность людей с ограниченными возможностями здоровья в нашу жизнь, чтобы они могли с равным удобством и доступностью получать образование, медицинские услуги, участвовать в культурной, спортивной и общественной жизни", – подчеркнул губернатор.

По словам регионального руководителя, в настоящее время краевые власти и Минтруд России согласовывают выделение федеральных средств на формирование комплексной реабилитации инвалидов.

Речь идет о сумме более 70 миллионов рублей. При этом обязательное условие – софинансирование со стороны самого региона. "Уверен, что с нашим краевым Законодательным Собранием мы решение примем и вместе учтем софинансирование в размере 7% от этой суммы. Таким образом, сможем дополнительно приобрести оборудование для наших учреждений, уточнил Виктор Томенко.

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Также следует напомнить, что с 1 июля в Алтайском каре были увеличены выплаты семьям с детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы до 10 тысяч рублей. До этого размер выплаты составлял 5,5 тысяч рублей.