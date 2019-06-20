Барнаульский аэропорт показал снижение пассажиропотока за первые полгода

Новости 15.07.2019 13:10 392

Услугами Барнаульского аэропорта за первые полгода 2019 года воспользовались 232,6 тысяч человек. Из них 202,5 тысяч воспользовались перелетами по России, еще 30 тысяч человек вылетали за рубеж. Об этом «Политсибру» рассказали представители аэропорта им. Титова.

Судя по статистике, жители Алтайского края чаще всего летают в Москву. В столицу и обратно путешествовали 188,6 тысяч человек. Второе место с большим отрывом занял Санкт-Петербург, куда летали 3,7 тысяч человек. Замыкает тройку лидеров Иркутск. Зафиксировано 3,3 тысяч пассажиров данного направления.

Кроме того, часто жители края летают в Казань (2,9 тысяч человек) и в Симферополь (1,1 тысяч человек).

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Чуть меньше летают в Красноярск. На этом направлении обслужено 997 пассажиров. В Сургут за полгода 2019 года слетали 674 человека, Томск - 526, Сочи - 375, Анапу - 163. Направления Абакан и Екатеринбург пока закрыты. Прямыми рейсами из Алтайского края за полгода туда никто не летал.

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Между тем, по данным Федерального агентства воздушного транспорта, за первые полгода 2018 года услугами барнаульского аэропорта воспользовались 289,3 тысячи человека. Это почти на 67 тысяч больше, чем за текущий календарный период.

Всего за прошлый год Барнаульский аэропорт обслужил 507 тысяч пассажиров, а в 2017 году - 521 тысячу человек.

Напомним, что ранее гендиректор барнаульского «Авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко рассказал, что в 2019 году они ожидают пассажиропоток на уровне 540 тысяч человек.