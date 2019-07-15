Митинги и пикеты в поддержку Грудинина на Алтае обрели «местное» наполнение

Новости 15.07.2019 12:30 1150

Алтайские коммунисты и их сторонники на минувших выходных провели массовые протестные мероприятия в краевой столице и районах. Первоначальный посыл поддержать экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина обрел во время митингов и пикетов чисто местное наполнение, и пришедшие на акции граждане активно указывали на болевые точки, которые имеются в нашем регионе.

В формате митингов КПРФ выступила в Барнауле, Славгороде, Алейске, Егорьевке, Углах и Ключах. Бийск, Рубцовск и Новоалтайск отметились "красными" пикетами.

Как отмечают сами организаторы мероприятий, данные акции были проявлением солидарности с коллективом подмосковного совхоза имени Ленина и его руководителем Павлом Грудининым, против которых, по мнению протестующих, ведется рейдерская атака.

В Барнауле на митинг пришло порядка полутора сотен человек, которые выступили не только в защиту интересов бывшего кандидата в президенты, но и высказывались о проблемах транспорта, вырубке лесов, росте цен и тарифов, мусорной реформе, оптимизации больниц и школ.

Схожая повестка была озвучена в Бийске, Рубцовске, Алейске.

Самая же масштабная акция протеста прошла в Славгороде, где на митинг пришло более 500 человек.

Здесь собравшиеся выступили с конкретными требованиями в адрес местных властей, настаивая на отмене решения о повышении предельного уровня платы населения за коммунальные услуги, отсрочке мусорной реформы минимум на три года и пересмотре тарифа за вывоз ТКО, а также заявив протест планам строительства мусоро-сжигающего или мусороперерабатывающего завода для отходов на границе городского поселения.