Куратора группы смерти «Синий кит» задержали в Бердске

Новости 15.07.2019 12:05 309

По подозрению в организации группы смерти в социальных сетях была задержана жительница Бердска, которая склоняла нескольких подростков к сведению счетов с жизнью. Об этом сообщает Бердск-онлайн. Между тем, полиция не подтвердила данную информацию.

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По данным портала, задержанной оказалась женщина младше 30 лет. Подростки, которых она якобы «курировала» должны были в ближайшее время совершить самоубийство. Подозреваемая при себе имела ноутбук, где была переписка с детьми, которая сейчас предположительно изучается.

Напомним, что в феврале 2017 года СК России по Республике Алтай возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Подозреваемого обвинили в попытки психологического воздействия на 15-летнего школьника.

В марте того же года в СМИ начали сообщать о смс-рассылке, где маленьким девочкам предлагают стать феями. Для этого им нужно было включить бытовой газ. В 2015 году в Чебоксарах девочка, решившая стать «феей огня» включила газ и зажгла огонь, в результате чего получила 50% ожогов тела.

«Синий кит» - по данным ряда источников, это игра, главной целью которой должно быть совершение самоубийства. Была распространена в социальной сети «Вконтакте». Позднее, в результате общественного резонанса, страницы с упоминанием групп начали блокировать.