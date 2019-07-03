Куратора группы смерти «Синий кит» задержали в Бердске

По подозрению в организации группы смерти в социальных сетях была задержана жительница Бердска, которая склоняла нескольких подростков к сведению счетов с жизнью. Об этом сообщает Бердск-онлайн. Между тем, полиция не подтвердила данную информацию.
Правоохранительные органы рассматривают различные версии происшествия
По данным портала, задержанной оказалась женщина младше 30 лет. Подростки, которых она якобы «курировала» должны были в ближайшее время совершить самоубийство. Подозреваемая при себе имела ноутбук, где была переписка с детьми, которая сейчас предположительно изучается.
Напомним, что в феврале 2017 года СК России по Республике Алтай возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Подозреваемого обвинили в попытки психологического воздействия на 15-летнего школьника.
В марте того же года в СМИ начали сообщать о смс-рассылке, где маленьким девочкам предлагают стать феями. Для этого им нужно было включить бытовой газ. В 2015 году в Чебоксарах девочка, решившая стать «феей огня» включила газ и зажгла огонь, в результате чего получила 50% ожогов тела.
Молодой человек свел счеты с жизнью