Соседские войны: жильцы барнаульской новостройки «захватили» детскую площадку

Новости 15.07.2019 16:40 1425

В Барнауле собственники многоквартирника на улице Никитина, 40 повесили замок на детскую площадку, огородили её забором и установили домофон. Жильцы соседней новостройки по адресу улица Анатолия, 35а негодуют, ведь изначально предполагалось, что ее строили на два дома. Пострадавшая сторона обращалась в управляющую компанию и писала заявления в прокуратуру, но результата нет.

Жительница дома на Анатолия, 35а Ольга Мельникова рассказала редакции «Политсибру», что конфликт начался в прошлом году, когда соседи стали жаловаться по поводу припаркованных машин около их подъезда на Никитина, 40.

«Сначала предлагалось поставить шлагбаум, но в итоге они решили поставить забор, чтобы никто из посторонних не мог зайти. Осенью 2018 года было собрание обоих домов, где нам предложили сложиться с ними на забор по 10 тысяч рублей, и мы бы смогли получить ключи. Но у нас мало кому это понравилось. Лично мне этот забор не нужен, и платить 10 тысяч, чтобы отгородить чужой дом с целью получения ключа считаю несообразным. Мы так и до конца не поняли - зачем построили этот забор вокруг всей площадки. Вероятно, для показухи. Либо хотели наказать нас за то, что мы отказались поддержать эту идею», - поделилась Ольга.

Дело в том, что строительная компания менялась в процессе возведения объекта на улице Анатолия, 35а. Как выяснилось, его достраивала СК «Сибирия». По закону застройщик не мог сдать в эксплуатацию объект без домовой территории. Как быть в таких случаях, когда новенькую площадку ставят в одном дворе, подразумевая, что она послужит детям из другой новостройки, а потом выясняется, что территория принадлежит только одному дому?

«Мы покупали квартиру в этом доме, когда он ещё строился, дома на улице Никитина, 40 ещё даже в проекте не было. Застройщик говорил, что у нас будет и парковка, и детская площадка. Изначально сдался наш дом, потом построили их дом, а затем эта территория перешла к ним. Мы даже не знали об этом, пока не встал вопрос о заборе», - объяснила Ольга.

Сам домофон стал полностью функционировать с 1 июля. На данный момент соседи дома №40 дали своим «соседям» возможность заходить на территорию через консьержа. «Но она по факту открывает не всем, а только тех, кого знает. Таким образом, если вдруг я захочу ребенка отправить гулять с бабушкой и дедушкой, то моего ребенка не пустят играть», - пояснила Мельникова.

По ее словам, теперь детям остаётся играть только на центральной дороге улицы Анатолия, так как подъезды дома 35а выходят сразу на проезжую часть и, домовой территории, соответственно, тоже не осталось. Соседние новые дома тоже полностью огорожены заборами, рассказала женщина.

Кому-то это кажется несправедливым. Однако, по мнению юристов, закон на стороне жильцов по адресу Никитина, 40. Так, детская площадка была установлена на территории этого дома. Таким образом, оборудование было передано в собственность жильцов дома. Соответственно, решать, закрывать площадку или нет - прерогатива жильцов этой новостройки.