Замечания не принимаются: проект генплана Барнаула прошел публичные обсуждения

Новости 15.07.2019 11:00 605

Проект генерального плана Барнаула до 2036 года прошел процедуру публичного обсуждения, которая стартовала 24 июня. Теперь начинается этап согласования документа.

Таким образом, у всех желающих было три недели для того, чтобы внести свои предложения в проект генплана. Как сообщила "Политсибру" руководитель комитета информационной политики администрации Барнаула Екатерина Андреева, уже на вторник, 16 июля, назначено заседание специальной комиссии. Предполагается, что будут озвучены замечания и поправки к документу, поступившие от населения.

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После этого у разработчика Генплана, компании "Гипрогор", будет около недели, чтобы внести последние изменения в документ.

Напомним, что в этом году процедура публичных обсуждений проекта генерального плана не отметилась яростными общественными баталиями, которые имели место в начале 2017 года, когда горожане были возмущены перспективами появления в городе нового полигона ТБО.

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На этот раз критика в адрес документа в первую очередь поступала со стороны представителей экспертного сообщества. Кто-то остался недоволен расчетами разработчиков генплана относительно численности населения Барнаула, кто-то выразил скепсис относительно предлагаемого зонирования города, кто-то указал на недостаточное внимание к развитию зеленых зон краевой столицы, многие сошлись во мнении, что карты попросту не читаются.

Тем не менее, уже сейчас ясно, что в самое ближайшее время проект документа вынесут на сессию городской думы, которая состоится, скорее всего, в конце августа.