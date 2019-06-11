Невыездных должников в России стало больше в три раза

Новости 15.07.2019 10:40 294

Почти 3,43 млн должников не имеют возможности выехать за пределы границы России из-за запрета ФССП. Об этом сообщает ТАСС.

С января по май текущего года количество должников среди взрослого населения выросло на 31%. Больше всего должников за последний период стало в Волгоградской области. Там их число выросло в три раза. В Приморском крае должников стало в 2,8 раза больше. В Липецкой области в 2,4 раза больше, а в Астраханской в 2 раза больше.

Совокупная задолженность невыездных должников составила 1,4 трлн рублей, из которых 135 млрд приходится на 41 человека, которых прозвали «супердолжниками». Этой группой лиц занимается центральный аппарат ФСПП.

По данным судебных приставов, ограничение выезда стало эффективной мерой, позволившей в 2019 году добиться погашения долга в размере 7,3 млрд рублей. Рекордсменами стали должники из Кемеровской области, которые вернули из этой суммы более 2 млрд рублей. Алтайский край ни в один из «топов» не вошел.

Кроме того, эффективной мерой по взысканию долгов стало ограничение по водительским правам. Такая мера привела к возвращению 3,2 млрд рублей.