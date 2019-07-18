«Росводоканал Барнаул» отключил должников от воды и канализации

Новости 15.07.2019 10:10 330

В барнаульском водоканале подвели итоги работы с дебиторской задолженностью за первое полугодие 2019 года. От услуг водоснабжения и водоотведения за долги были отключены 43 абонента. Средняя сумма задолженности составила 15,9 тыс. рублей.

За полгода специалисты предприятия доставили свыше 2,3 тыс. уведомлений о задолженности жителям частного сектора. Те, кто не погасил долг после предупреждений, лишились коммунальных услуг. Например, владелец частного жилого дома на улице Матросова не платил за воду более полугода, не реагировал на напоминания. В результате бригада «Росводоканал Барнаул» делает видимый разрыв в трубе, ставит заглушку – и дом остается без воды. Теперь необходимо оплатить полностью долг, пени, а также работу сотрудников водоканала по отключению и подключению.

Иногда эта сумма сопоставима с задолженностью. Так, одна из жительниц улицы Пригородной после ограничения оплатила 5,3 тыс. рублей долга и 5,4 тыс. рублей – за работу бригады.

«Отключения – крайняя мера воздействия, которая влечет за собой дополнительные расходы на оплату работ по ограничению и восстановлению услуги. Человек не верит до конца предупреждениям и зачастую начинает предпринимать меры по погашению долга, когда видит перед своим домом экскаватор, готовый начать раскопку трубы. Мы призываем жителей не доводить ситуацию с оплатами до отключения», - говорит коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова.

Еще один эффективный способ воздействия – судебный иск к должнику. Такая мера часто применяется в отношении юридических и физических лиц. За первое полугодие 2019 года в суды по физическим лицам было подано свыше 4,8 тыс. исков на общую сумму 14,8 млн рублей. В Федеральную службу судебных приставов переданы данные по 200 потребителям с инициативой по запрету на выезд. Жители этих домовладений должны водоканалу в общей сложности более 3,4 млн рублей.

Справка о компании

Группа компаний «Росводоканал» - крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК «Росводоканал» работают 6 региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в крупных административных и промышленных центрах: Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени.

«Росводоканал Барнаул» (ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ») осуществляет водоснабжение и водоотведение г. Барнаула с декабря 2004 года по долгосрочному договору аренды с администрацией города. Предприятие обслуживает более 1245 км водопроводных и более 887 км канализационных сетей. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 667 тыс. жителей Барнаула.