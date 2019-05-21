Работникам муниципальных учреждений Барнаула увеличат оклады – соответствующее распоряжение подписал глава краевой столицы Сергей Дугин.
В документе предписывается принять меры по увеличению на 4,3% должностных окладов и ставок работников муниципальных автономных и бюджетных учреждений.
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Что касается сроков увеличения окладов, то они должны вырасти с 1 октября текущего года.
Также дается распоряжение о внесении соответствующих изменений в правовые акты, регулирующие отраслевые системы оплаты труда. В документе отдельно оговаривается, что при повышении должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
Обеспечить все соответствующие расходы предстоит комитету по финансам, налоговой и кредитной политике.
Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на заместителя главы администрации города по экономической политике Вячеслава Химочку.