Мусорные полигоны в Алтайском крае: лимит исчерпан на 100%?

Новости 15.07.2019 9:15 422

Мусорные полигоны в Алтайском крае могут прекратить прием отходов в ближайшее время, их лимит исчерпан почти на 100%, передает ТАСС. Такая же ситуация сложилась еще в четырех регионах России - в Ингушетии, Ленинградской области, Башкирии и Калмыкии.

Согласно данным Росприроднадзора, к 2024 году с такой проблемой могут столкнуться еще 10 субъектов федерации.

«Многие полигоны твердых коммунальных отходов близки к исчерпанию своей проектной вместимости. Такая проблема существует в Республике Ингушетия (использовано 96% от проектной мощности), Ленинградской области (95%), Алтайском крае (95%), Республике Башкортостан (92%), Республике Калмыкия (88%) и в ряде других регионов», - информируют в ведомстве.

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Росприроднадзор проанализировал информацию более чем о 3,7 тысяч объектах размещения отходов, включенных в ГРОРО. Из них полигонами для бытового мусора от жилого фонда являются тысяча предприятий.

В апреле 2019 года Счетная палата РФ также заявляла о растущем дефиците места для захоронения мусора. Так, данным СП, мощности полигонов к 2024 году в России будут израсходованы в 15 регионах.

На сегодняшний день существуют три сценария обращения с коммунальным мусором: его можно вывезти на полигон или свалку, отправить на мусоросжигательный завод или переработать ту его часть, которая для этого пригодна.

В России, по данным Минприроды, ежегодно образуется порядка 70 млн тонн бытового мусора. Этот объем в подавляющем большинстве идет на полигоны, перерабатывается только порядка 7% отходов.

Напомним, реализация мусорной реформы на территории Алтайского края началась в конце прошлого года. С 1 января все муниципалитеты региона должны были перейти на новый порядок сбора, хранения, перевозки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов. В крае определили пять региональных операторов сбора ТКО и зоны их действия (Барнаульская, Бийская, Алейская, Заринская, Каменская, Славгородская, Рубцовская), установили предельные тарифы.

По оперативной информации краевых властей, задолженность населения перед региональными операторами на 1 апреля 2019 года с учетом начисленной платы за услуги, оказанные в марте, составляет 188,9 млн рублей. Собираемость в 2019 году (без учета марта) составляет около 72%. Федеральное министерство называло несколькими днями ранее совсем другую цифру - 25%.