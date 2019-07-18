«Эвалар» открыл новый завод по выпуску лекарственных препаратов в Бийске

Новости 15.07.2019 8:45 585

Фармацевтическая компания «Эвалар» 12 июля запустила в Бийске первую очередь нового производственного комплекса по выпуску лекарственных средств. Строительство объекта начали в 2014 году, в связи с необходимостью расширения мощностей предприятия. После введения в эксплуатацию отдельного производства лекарственных препаратов, компания более чем в 1,5 раза увеличит объемы выпуска продукции.

Новую производственную площадку посетили полпред Президента в СФО Сергей Меняйло, замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также представители исполнительной и законодательной власти региона.

Новый производственный комплекс занимает площадь 34 320 кв. м. Препараты будут производиться на оборудовании ведущих мировых производителей, в том числе немецких фирм Huttlin, Bohle, Bosch, Uhlmann, Korsch. Запуск новой производственной площадки позволит увеличить отчисления налогов до 1 млрд рублей в год. Для сравнения: в 2018 году «Эвалар» уплатил около 460 млн рублей во все уровни бюджетов.

Сергей Меняйло отметил: реализация таких проектов говорит о том, что в регионе есть взаимодействие власти, бизнеса и общества. Именно благодаря подобным производствам Россия сможет решить важнейшую государственную задачу, поставленную Президентом РФ - стать пятой экономикой мира.

«Впечатляет тот объем планов, который уже реализован компанией «Эвалар» и тот комплекс, который сегодня готов к работе. Также впечатляет и перспектива, которая предполагает более чем двукратное увеличение производства. «Эвалар» - одно из значимых предприятий, ставших брендом Алтайского края. Такие позитивные примеры – сигнал остальным участникам рынка о том, что в Алтайский край можно и нужно приходить. Мы в свою очередь постараемся создать все условия, чтобы это было не просто возможно, но эффективно и долгосрочно», - подчеркнул губернатор Виктор Томенко.

Краевое правительство, по словам главы региона, создает все необходимые условия для привлечения инвесторов. Успешно развивающиеся компании, в свою очередь, помогают не только в экономическом, но и в социальном плане развитию Алтайского края.

«Приятно, что такие производственные комплексы обеспечивают доступность лекарственных препаратов для граждан. Могу сказать, что производство соответствует всем международным практикам и производственным стандартам. Лекарственные препараты растительного происхождения - это та сфера, которая еще не исчерпала свой потенциал, в ней есть новые технологии, есть куда развиваться. В этом плане «Эвалар» сегодня является флагманом в России и абсолютным лидером по производству препаратов на основе натурального сырья», - сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

К слову, выделенная в отдельное производство новая линия лекарственных средств позволит компании «Эвалар» не только увеличить объемы выпуска, но и поставлять на российский рынок конкурентоспособные аналоги импортных препаратов со стоимостью почти наполовину ниже этих аналогов.

«Когда власть адекватно относится к бизнесу, бизнес начинает развиваться. Ключевым индикатором является то, что прибыль, которую аккумулирует предприятие, инвестируется в развитие этого предприятия. Это важно как для экономики Алтайского края, так и для создания кадрового потенциала, интеллектуального капитала предприятия. Создание высокотехнологичных рабочих мест, кадрового ресурса – это основа для привлечения и других инвесторов к нам в регион», - отметил депутат Госдумы Александр Прокопьев.

Добавим, с открытием нового производственного комплекса «Эвалар» дополнительно будут созданы около 300 новых рабочих мест.

«25 лет назад нами была получена первая лицензия на производство лекарств, за это время «Эвалар» из небольшой компании превратился в крупное производственное предприятие. На построенный завод путем трансфертных технологий переносится 10 лекарств растительного происхождения, которые составляют уверенную конкуренцию дорогостоящим импортным препаратам», - рассказала гендиректор компании «Эвалар» Лариса Прокопьева.

Кстати, в следующем году «Эвалар» готовится открывать производство по выпуску лекарственных средств из синтетического сырья. Ключевым приоритетом деятельности компании в долгосрочной перспективе является развитие «лекарственного портфеля», который уже сегодня включает в себя 27 торговых наименований. Из них половину составляют лекарственные препараты растительного происхождения.

По словам председателя совета директоров «Эвалара» Наталии Прокопьевой, за годы работы компания стала предприятием полного цикла, способная выращивать лекарственные растения, разрабатывать интересные формулы и, наконец, производить препараты. Защита здоровья должна быть не только качественной, но и доступной для большего количества людей.