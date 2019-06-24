Зарплаты в Алтайском крае, по оценке статведомства, выросли на 9%

Новости 15.07.2019 7:10 307

Размер средней заработной платы в Алтайском крае за период с января по май текущего года вырос на 8,9% по отношению к аналогичному периоду 2018-го, следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом.

За первые пять месяцев текущего года средняя зарплата в регионе составила 26 092 рубля, а непосредственно в мае этот показатель был равен 27 822 рубля.

Алтайский край стал единственным регионом Сибири, где зарплаты не дотягивают до 30 тысяч Новости 24.06.2019 11:15 Алтайский край единственный регион из 10, где величина среднемесячного заработка не достигла 30 тысяч рублей 448

Что касается наиболее "денежных" отраслей, то в Алтайском крае по показателю средней зарплаты таковыми являются:

деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки – 51 577 рублей;

деятельность финансовая и страховая – 45 931 рубль;

производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 42 324 рубля;

деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки – 40 395 рублей;

производство металлургическое – 39 377 рублей;

добыча полезных ископаемых – 37 863 рубля;

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 34 391 рубль.