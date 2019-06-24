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Зарплаты в Алтайском крае, по оценке статведомства, выросли на 9%

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Размер средней заработной платы в Алтайском крае за период с января по май текущего года вырос на 8,9% по отношению к аналогичному периоду 2018-го, следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом.

За первые пять месяцев текущего года средняя зарплата в регионе составила 26 092 рубля, а непосредственно в мае этот показатель был равен 27 822 рубля.

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Что касается наиболее "денежных" отраслей, то в Алтайском крае по показателю средней зарплаты таковыми являются:

  • деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки – 51 577 рублей;
  • деятельность финансовая и страховая – 45 931 рубль;
  • производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 42 324 рубля;
  • деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки – 40 395 рублей;
  • производство металлургическое – 39 377 рублей;
  • добыча полезных ископаемых – 37 863 рубля;
  • государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 34 391 рубль.
По итогам января зарплата в Алтайском крае рухнула на 25%

По итогам января зарплата в Алтайском крае рухнула на 25%

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За первый месяц наступившего года она составила 23 941 рубль

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Автор: Политсиб.ру

Фото: yandex.ru