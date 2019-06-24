Размер средней заработной платы в Алтайском крае за период с января по май текущего года вырос на 8,9% по отношению к аналогичному периоду 2018-го, следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом.
За первые пять месяцев текущего года средняя зарплата в регионе составила 26 092 рубля, а непосредственно в мае этот показатель был равен 27 822 рубля.
Алтайский край единственный регион из 10, где величина среднемесячного заработка не достигла 30 тысяч рублей
Что касается наиболее "денежных" отраслей, то в Алтайском крае по показателю средней зарплаты таковыми являются:
За первый месяц наступившего года она составила 23 941 рубль