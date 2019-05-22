На довыборы в Бийскую гордуму выдвинуты первые кандидаты

Новости 15.07.2019 7:40 444

8 сентября в Бийске состоятся дополнительные выборы в городскую Думу по двум избирательным округам. Уже выдвинуты первые кандидаты. Информация приводится на сайте крайизбиркома.

Пока по каждому округу выдвинут единственный кандидат, в том и другом случае являющийся членом ЛДПР. По округу №6 выдвинулся безработный уроженец села Хлеборобное Быстроистокского района Владимир Тырышкин (38 лет). По округу №2 – уроженец поселка Пригородный, Бийского района – Алексей Подзоров (33 года), работающий тренером-преподавателем в спортшколе. В настоящее время он также является действующим депутатом Красногорского райсовета (на непостоянной основе).

Экс-депутат Бийской думы, добровольно сдавший мандат, вновь идет на выборы Новости 22.05.2019 15:15 Александр Казаков заявился на праймериз "Единой России" 789

Напомним, что в округе №2 депутатское кресло освободилось после того, как занимавший его Александр Казаков в апреле добровольно сложил полномочия в связи с декларационным кризисом. Известно, что в настоящее время он выиграл праймериз «Единой Росии», поэтому ожидается его присоединение к предвыборной гонке.

В округе № 6 депутатское кресло опустело после того, как занимавший его эксцентричный коммунист Евгений Корчагин, отказавшийся предоставлять сведения о доходах, был единогласно лишен полномочий коллегами. Согласно данным «Политсибру», по этому округу от «Единой России» намерен выдвинуть свою кандидатуру директор «мусорного» регоператора «Спецобслуживание-Центральное» Алексей Щербатов.