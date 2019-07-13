Фильм об Алтайском крае покажут на выходных по федеральному каналу

В эти выходные, 13 и 14 июля, а также в понедельник 15 июля, на федеральном телеканале «Россия 24» покажут фильм «Алтайский край: след на Земле». Его снял Алексей Михалев. Съемки проходили в нашем регионе в течение девяти дней, сообщают в управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края.
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Съемочной группе пришлось совершать длительные переезды по краю, также москвичи попали не в лучшие погодные условия. В фильме местные жители расскажут про туризм, сплавы по горным рекам, пчеловодстве, сыроварении, шукшинском фестивале, Белокуриху и многое другое.
Фильм выйдет в эфир в субботу, 13 июля, в 21.14 (по барнаульскому времени), в воскресенье, 14 июля, в 1.31 и в 4.31 . В понедельник, 15 июля его покажут в 18.32.
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