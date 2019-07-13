Дали свет и ставят двери: в Барнауле восстанавливают сгоревшую многоэтажку

Новости 13.07.2019 18:30 37

В сгоревший дом на проезде Северный Власихинский 60 подали воду, частично дали свет и установили 11 входных дверей, сообщает пресс-центр барнаульской мэрии. При этом три двери поставили бесплатно — в этих квартирах живут пенсионеры.

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В доме уже возобновили водоснабжение и частично подали электроэнергию. Полностью ее дадут, когда все станы просохнут. Напомним, вечером 10 июля в пятиэтажном доме произошел пожар. Возгорание случилось в квартире на пятом этаже. Спасатели эвакуировали 80 человек, в том числе 13 детей.

В результате пожара пострадал 67-летний мужчина, который отравился продуктами горения. Он госпитализирован в городскую больницу №11. В ГУ МЧС по региону отметили, что сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме поступило в 19:41. Из-за позднего сообщения о происшествии огонь распространился на значительную площадь, порядка 1000 кв м. В 21:30 пожар был ликвидирован.

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Губернатор Виктор Томенко проинформирован о пожаре в многоэтажном жилом доме в Барнауле. Ситуация находится под контролем правительства региона. На место ЧП приезжал глава города Сергей Дугин и начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю генерал-майор Александр Макаров.

Кровля на пострадавшем от пожара доме по адресу Северный Власихинской проезд, 60 в Барнауле будет восстановлена, сообщили в пресс-центре городской администрации. Для того, чтобы провести все работы в срок в Индустриальном районе вводится режим ЧС.