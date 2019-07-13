Силовик из Воронежа может стать зампрокурором Сибири

Новости 13.07.2019 18:06 53

Прокурор Воронежской области Николай Шишкин, который работает в этой должности уже 13 лет, может сменить место службы. Как сообщает «Коммерсантъ», он может занять пост заместителя генерального прокурора РФ по Сибирскому федеральному округу. Назначение ожидают до конца лета.

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По данным источников издания, о переходе Шишкина знают ближайшие подчиненные и губернатор. Соответствующее заявление прокурор должен сделать 23 июля. По словам источников, Шишкину может достаться один из постов заместителей Юрия Чайки,— к примеру, курирующего деятельность прокуроров Сибирского федерального округа. В конце января эту должность занял Владимир Малиновский, но у него возникли проблемы со здоровьем.

Николаю Шишкину 60 лет. Он родился в Воронежской области. Трудовую деятельность начал в 1976 году слесарем-сборщиком завода «Водмашоборудование». В 1985 году окончил юрфак местного университета и начал карьеру в прокуратуре. Через год стал следователем прокуратуры Семилукского района, а еще через несколько месяцев продолжил службу зампрокурора Хохольского района Воронежской области.

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В сентябре 1989-го назначен прокурором Ольховатского района. В 1997-2001 годах возглавлял отдел по надзору за исполнением законов в областной прокуратуре. Затем по июнь 2004-го был заместителем прокурора региона Александра Пономарева. После этого продолжил госслужбу замначальника областного Минюста. В 2005-2006 годах руководил управлением Федеральной службы судебных приставов по региону. В июле 2006 года назначен прокурором Воронежской области.