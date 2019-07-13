Томский аквалангист погиб на озере в Хакасии

Новости 13.07.2019 17:41 64

Семь томских аквалангистов погрузились в озеро Туимского провала в Ширинском районе Хакасии. Один из членов группы не поднялся на поверхность. Ему было 54 года. Дайвер погрузился на глубину всего 70 см, но что-то пошло не так. Найти его пока не смогли.

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По данным хакасского СКР на место трагедии прибыли спасатели МЧС. Они исследуют озеро, но пока не нашли тело. Водоем Тиумского провала любят дайверов со всей Сибири. Он имеет техногенное происхождение.

Провал образовался на месте закрытого в 1954 году подземного рудника. Когда-то там добывали вольфрам, едь, свинец, золото, молибден. Местные жители превратили его в достопримечательность. Диаметр водоема — 200 метров.