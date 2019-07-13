Новосибирский метрополитен не остановят из-за строительства новой станции

В сентябре этого года в Новосибирске начнут строить новую станцию метро «Спортивная». Ее подведут к новому ледовому дворцу спорта. Она расположится на красной ветке, на левом берегу, между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая».
До 2020 года будет проведена экспертиза
Станцию возведут под Октябрьским мостом. Сейчас там убирают заросли кустарника и сносят старые здания. Рабочие завозят грунт. К сентябрю они должны завершить подготовительные работы.
- В сентябре планируем приступить к основному этапу строительства, - сообщил прессе мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - В течение трех лет мы должны построить не только станцию метро, но и реконструировать развязку на площади Лыщинского, построить наземный пешеходный мост, провести освещение и много другое.
Присутствовавший на заседании штаба начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло, заверил что строительство «Спортивной» будут вести ночью. Таким образом, не потребуется останавливать движение метрополитена днем.
Он считает правильным, то на выборы допустят максимальное число кандидатов