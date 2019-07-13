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Новосибирский метрополитен не остановят из-за строительства новой станции

Новости
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В сентябре этого года в Новосибирске начнут строить новую станцию метро «Спортивная». Ее подведут к новому ледовому дворцу спорта. Она расположится на красной ветке, на левом берегу, между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая».

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Станцию возведут под Октябрьским мостом. Сейчас там убирают заросли кустарника и сносят старые здания. Рабочие завозят грунт. К сентябрю они должны завершить подготовительные работы.

- В сентябре планируем приступить к основному этапу строительства, - сообщил прессе мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - В течение трех лет мы должны построить не только станцию метро, но и реконструировать развязку на площади Лыщинского, построить наземный пешеходный мост, провести освещение и много другое.

Присутствовавший на заседании штаба начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло, заверил что строительство «Спортивной» будут вести ночью. Таким образом, не потребуется останавливать движение метрополитена днем.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ksonline.ru