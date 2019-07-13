Красноярского депутата лишили мандата за мошенничество

Новости 13.07.2019 16:40 75

Член комиссии по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению и член фракции «Единая Россия» красноярского заксобрания Виталий Толстов лишился депутатского мандата. Такое решение приняли на последней сессии ЗСКК.

Как сообщает прокуратура, в 2017 году Толстов фиктивно устроил к себе помощником жену. Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 159 РФ. В апреле 2019 года суд назначил депутату наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Осужденный подал апелляцию, которую рассматривали до июня, но краевой суд оставил вердикт в силе. После обвинительного приговора и судимости, депутаты лишили коллегу мандата.

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Виталий Толстов — известный журналист. Он работал главредом газет «Норильчанин» и «Заполярная правда», директором инфоцентра «Норильские новости». Член Международной федерации журналистов, в 2010 году вступил в партию «Единая Россия».