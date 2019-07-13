Главный полицейский Омска подрался в московском метро

Новости 13.07.2019 15:50 57

Начальника УМВД России по городу Омску, 41-летний полковника полиции, Алексей Меркушев подрался с машинистом столичного метро Сергеем Гоевым, которому через неделю исполнится 50 лет. Это произошло вечером в вестибюле метро «Каширская».

Экспертиза показала, что машинист был пьян. У него черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы. Полицейский от освидетельствования на опьянение отказался. У него диагностировали ушиб мягких тканей лица.

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Материалы проверки и протоколы направят в следственный отдел по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере ГСУ СК РФ по городу Москве. Алексей Меркушев приехал в столицу, чтобы пройти обучение в Академии Управления МВД России.

В пресс-службе Академии, сообщила, что отчислила слушателя-полковника из учебного заведения. Начальник управления МВД России по Омской области генерал-майор полиции Леонид Коломиец тоже назначил служебную проверку, уточнили в ведомстве.