Пожар с двумя погибшими произошел в алтайском селе

Новости 13.07.2019 15:11 53

В селе Веселоярск Рубцовского района ночью произошел пожар в частном жилом доме и пристройках. Сигнал пожарным поступил во втором часу ночи. Огнеборцы прибыли оперативно и увидели, что деревянные строения полыхают открытым огнем. Была угроза распространения пламени на соседние участки.

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Тушение получилось сложным. На него привлекли дополнительных людей и технику — всего 12 человек и пять машин. Потушить дом, сарай и баню удалось более чем за час. На месте пожара нашли тела двух погибших. По предварительным данным, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.