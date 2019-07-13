Олег Хорохордин назвал кандидата в сенаторы Республики Алтай

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал, кого он хочет отправить в Совет Федерации. По его словам, эту должность должен сохранить действующий сенатор Владимир Полетаев. Сам Полетаев в свою очередь отметил, что готов продолжить работу в верхней палате Парламента.
Что станет лейтмотивом для 8 сентября в регионе – договоренности или бескомпромиссная борьба
В Совфеде он занимает пост заместителя председателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности. Напомним, Олег Хорохордин занял место главы Алтая в конце марта. Предыдущий глава, Александр Бердников, ушел в отставку 20 марта, в ходе весенней ротации губернаторов. Он руководил республикой 13 лет.
Особое внимание на встрече было уделено проблемам переселения жителей Республики Алтай из аварийного жилищного фонда
В единый день голосования, 8 сентября, Хорохордин будет участвовать в губернаторских выборах. Его соперниками станут, если соберут подписи и пройдут муниципальный фильтр: Дмитрий Софронов (ЛДПР), Виктор Ромашкин (КПРФ), Михаил Соловьев (НППР – Власть народу), Леонид Ефимов («Справедливая Россия»), Александр Чеконов («Зеленые»), Мерген Теркин (Партия ДДЗДЖСПППННЖ), Александр Транов («Гражданская инициатива»).