Алтайские поисковики подняли останки восьми бойцов в Калужской области

Новости 13.07.2019 13:45 99

Алтайские поисковые отряды «Поиск» и «Русич» участвуют в межрегиональной экспедиции «Западный фронт — 5». Она проходит возле деревни Цветовка Барятинского района Калужской области. В поисках задействован 250 добровольцев 30 поисковых отрядов из 20 регионов.

Найденные в Карелии останки солдата из Алтайского края похоронили на родине Новости 11.10.2018 22:30 Вместе с поисковиками при поддержке Фонда социального содействия Александра Прокопьева останки солдата в Кытмановский район привезла внучка 353

Они ищут останки возле Зайцевой горы. В 1942-1943 годах эту высоту защищала 50-я армия Западного фронта, в состав которой входила алтайская 298-я стрелковая дивизия. Поисковикам удалось найти останки 73 бойцов. Из них восемь человек обнаружили алтайские ребята. На именной ложке одного из солдат была надпись «Комков».

Работы пока продолжаются, но 17 июля алтайские поисковики вернутся домой, сообщают в региональном управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития.